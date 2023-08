【おまけ付】 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. ／ NEWERA ナイロンジャケット

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.

日本を代表するファッションブランドのひとつTAKAHIROMIYASHITATheSoloist.と「ニューエラ」のコラボレーションシリーズ。Listen To The Soloistロゴをリフレクティブプリントすることで、コレクション全体にアクティブな印象を付加しています。

バックにはトナルカラーでブランドネームをレイアウト。

ポリエステル100%の軽量な生地を採用したコーチジャケットです。

size:M

数回街着で着用しました。

タグはあります。

wtaps / neighborhood / descendant

COMOLI / the north face / graphpaper

木村拓哉 / キムタク

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タカヒロミヤシタザソロイスト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タカヒロミヤシタザソロイスト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

