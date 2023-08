数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます☺

新品未使用サンタフェ・22 AW 秋冬・ロゴ刺繍 丸首 トレーナー

S、Mサイズ1着ずつを限定入荷いたしました。

定価:38000円

★BTS愛用ブランド★

SSENSEをはじめ、国内外のセレクトショップで既に完売している人気商品です♪

オーガニックコットン100%の上質で、柔らかく肌触りの良いコットンで仕上げた長袖スウェットシャツです。内側はきめ細かな裏起毛仕様で着心地抜群です。

カラーは着回しの効くヘザーグレー。エリオットエミルのロゴがボディの真ん中に入っているので、さりげないお洒落にいかがでしょうか☺

ポルトガル製

海外正規店購入品

新品未使用品

サイズ:M

身幅:58cm

着丈:63cm

袖丈:84cm

海外店舗で丁寧に梱包され、折りたたまれた跡がついております♪

即購入OKです☺コメント中でも購入された方を優先させていただきますのでよろしくお願いいたします(^^

BTS

BTS着用

テテ着用

メンバー着用

エリオットエミル

バレンシアガ

セリーヌ

バーバリー

vetements(ヴェトモン)

OFF-WHITE(オフホワイト)

Y-3(ワイスリー)

GUCCI(グッチ)

FENDI(フェンディ)

Saint Laurent(サンローラン)

Fear of God(フィアーオブゴッド)

Dior(ディオール)

Louis Vuitton(ルイヴィトン)

Maison Margiela(メゾンマルジェラ)

VALENTINO(ヴァレンティノ)

Givency(ジバンシィ)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エリオットエミル 商品の状態 新品、未使用

