U2

1992copyright

カラー···ホワイト 生成り

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

☑採寸↓

身幅 56

着丈 72

☑状態

若干汚れあり

☑管理番号

タイトルに番号記載

アメリカのスリフト(古着倉庫)から集めたビンテージ80〜90,2000年前半のものをメインに出品しています

Tシャツコレクションはこちら

↓

#yume_ゆるだぼT

☑特徴:ディズニー アメコミ MARVEL DCコミック アベンジャーズ ニコロデオン

企業広告 アドバタイジング グラフィック フォト ビッグサイズ

その他多数出品しています

#yumeギルド古着店

#USED #VINTAGE #ユーズド #ヴィンテージ #ストリートファッション #人気ブランド #古着MIX #古着ミックス #アメリカ古着

#古着男子 #古着女子 #フルダン #フルジョ #アニメTシャツ #キャラもの #アメフト #アメフトT #企業ロゴ #アニマル柄 #アニマルT

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

