★超美品★ Canon NEW F-1 ロサンゼルスオリンピック記念モデル AEファインダーです♪露出計 OKの完動品♪ 118

Canon NEW F-1 ロサンゼルスオリンピックモデル AEファインダー



【外観】

少しのタッチアップはありますが、凹みや、ヒビ、欠け、フラッシュ焼けはありません。

中古市場では、使い古された外観、激しい塗装剥がれなど、状態の良いものを見つけるものは困難ですが、この商品は経年の割には美しい質感・色艶を保っております!

AEファインダーに接続したまま譲り受けしましたのでカメラ本体のファインダーに接続する底部の蓋は欠品しています

大きめの写真をアップしていますのでご確認願います!

【光学】

ファインダーにはカビがわずかにありますが、ごみ、クモリ、キズはなく視認性には影響がありません

【動作】

専門業者でも検品して、まったく問題ない完動品であることを確かめております。

シャッター、タイマー、露出計の全てにおいて

動作絶好調ですので安心して使用できます!

自信をもっておすすめしたい商品でございます。

お探しの方も多いとは思いますが 一点のみのご紹介ですので

是非、この機会をお見逃しなく!!

悩んでる間に即決で落札される可能性もありますのでお早めに!

是非、この機会を逃さずご入手ください!

★お届けする商品★

・カメラ本体

・AEファインダー

・キャップ

※アクセサリー・付属品は、画像に写っている物が全てです。

★無料クリーニング♪★

女性の方に好評の無水アルコールによる 除菌クリーニング を施工してから出荷しております♪

一般のカメラ屋さんではコストが掛かるので、ほとんどやっておりません。

当方ではお客様に少しでも綺麗な商品を気持ち良く使って欲しいという願いから

真心を込めて清掃してから発送しております。

◆クリーニングには自信があります◆

写真に写らないような細部にまでこだわって、隅々まで時間をかけて清掃しております!

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

