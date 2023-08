絶対一番安い キャリー様専用　初期化済み美品 ANKER Nebula Capsule PC周辺機器

ANKER Nebula Capsule D4111

ANKER Nebula Capsule D4111511 ケース付



動作確認済み

初期化済み

付属品完品です。

購入後10回程度の使用です。

主な製品仕様

高さ:約120mm

直径: 約68mm

重さ:約470g

ディスプレイ

ディスプレイ表示技術:0.2 インチ 854 x 480p DLP

解像度:854 x 480 画素

輝度:100 ANSI ルーメン

ランプ寿命:約30000時間

アスペクト比:16:9

スローレシオ:100 in @3.08 m; 80 in @2.46 m; 60 in @1.73 m; 40 in @1.15 m

オフセット:100 %

フォーカス調整:マニュアル

プロジェクションモード:前面 / 背面 / 天井(前面) / 天井(背面)

キーストーン補正:オート(±40度対応)

インターフェース

HDMI:HDMI 1.4(最大1080p入力)

Micro USB:充電 & データストレージ / USB OTG経由で接続

#Anker

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

