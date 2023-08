◻️商品説明

アレキサンダーマックイーン(alexander mcqueen)のド派手な刺繍デザインのTシャツです。サイズは日本サイズのMです。

マックイーンの正規販売店である、イタリアのYOOXで新品購入したあと試着もしていません。

購入は今年(2022)6月です。

◻️流通価格(または購入価格)

約38,000円

◻️保存状態

新品未使用

サイズの採寸はあくまで素人採寸ですので誤差はあると思います。正確なサイズは各ブランドのページでご確認ください。

◻️鑑定

□正規のブランドショップで買い付け後代理店の専任バイヤーが鑑定済みです

100%本物の商品と断言します。万が一鑑定していただき偽物ということでしたらご全額返金させていただきます。ただしすり替え防止のためタグは切らずにお返しください。

商品はすべてブランド公式のオンラインショップ、YOOX、ssense、farfetch、MATCHESFASHIONなどの海外正規販売店から購入した本物商品です。正規の代理店のバイヤーが正規のブランドショップで購入したのち再度鑑定しているため偽物商品はありません。状態は新品未使用です。本物の証明であるタグはすべて付いております。

新品未使用とはいえ一度正規店から人の手に渡っているものですので細かなシワ、微細な経年劣化等がある可能性はあります。そのため気になる方は購入を御遠慮ください。よろしくお願い致します。

#DOLCE&GABBANA

#Off-White

#DSQUARED2

#アレキサンダーマックイーン

#Maison Margiela

#GIVENCHY

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アレキサンダーマックイーン 商品の状態 新品、未使用

