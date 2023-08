【Demi-Luxe BEAMS】FREE AK+1 / ボートネック ニット

OFF WHT

✔店頭人気商品、完売品

【2023 SPRING/SUMMER】

◇2023年購入(定価¥20,900)

✔単品でのお値下げは承っておりませんので、お値下げ交渉等はご遠慮下さい

✔コメントを頂かなくても購入可能ですが、購入後にお取引メッセージをお願い致します。

✔【コンビニ・ATM支払い】の方は、コメントなしでのご購入はご遠慮下さい。

◇アイテム説明(以下HPより引用)

【細部へのこだわりが光る】

■デザイン

ボートネックと少し長めの袖がエレガントな印象をもたらすニット。

■コーディネート

タックイン、アウト共にスタイルアレンジが可能なのでボトムスを選ばず着られます。

■ディテール

袖口に施されたスリットがデザインポイントです。

■サイズ

心地よくボディラインにフィットするスッキリとしたシルエット。

■素材

ストレッチ糸を採用し、スッキリとした見た目と快適な着用感を実現。

■ケア方法

手洗い可

**********************

生地の厚さ:普通

透け感:なし

伸縮性:あり

光沢感:なし

裏地:なし

**********************

◇寸法

FREE:着丈 58/肩幅 30/身幅 43/そで丈 65

◇素材

レーヨン62% ナイロン32% シルク6%

◇カラー

OFF WHT

✔数回着用(5~6回程度)したお品になります。自宅保管になりますのでご了承ください。

キズや汚れなど特記するような目立ったダメージは見受けられませんが、襟ぐり内側に黄ばみが見受けられます。あくまでも中古品になりますので、上記の件ご理解頂ける方のみお願い致します。

#ボートネック ニット

#ニット

#サマーニット

#AK+1

#エーケーワン

#Demiluxebeams

#デミリュクスビームス

カラー...ホワイト

袖丈...長袖

着丈...ミドル

柄・デザイン...無地

ネック...ボートネック

素材...コットン

季節感...春、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド デミルクスビームス 商品の状態 やや傷や汚れあり

【Demi-Luxe BEAMS】FREE AK+1 / ボートネック ニットOFF WHT✔店頭人気商品、完売品【2023 SPRING/SUMMER】◇2023年購入(定価¥20,900) ✔単品でのお値下げは承っておりませんので、お値下げ交渉等はご遠慮下さい ✔コメントを頂かなくても購入可能ですが、購入後にお取引メッセージをお願い致します。 ✔【コンビニ・ATM支払い】の方は、コメントなしでのご購入はご遠慮下さい。 ◇アイテム説明(以下HPより引用)【細部へのこだわりが光る】■デザインボートネックと少し長めの袖がエレガントな印象をもたらすニット。■コーディネートタックイン、アウト共にスタイルアレンジが可能なのでボトムスを選ばず着られます。■ディテール袖口に施されたスリットがデザインポイントです。■サイズ心地よくボディラインにフィットするスッキリとしたシルエット。■素材ストレッチ糸を採用し、スッキリとした見た目と快適な着用感を実現。■ケア方法手洗い可**********************生地の厚さ:普通透け感:なし伸縮性:あり光沢感:なし裏地:なし********************** ◇寸法FREE:着丈 58/肩幅 30/身幅 43/そで丈 65◇素材レーヨン62% ナイロン32% シルク6%◇カラーOFF WHT✔数回着用(5~6回程度)したお品になります。自宅保管になりますのでご了承ください。キズや汚れなど特記するような目立ったダメージは見受けられませんが、襟ぐり内側に黄ばみが見受けられます。あくまでも中古品になりますので、上記の件ご理解頂ける方のみお願い致します。#ボートネック ニット#ニット#サマーニット#AK+1#エーケーワン#Demiluxebeams#デミリュクスビームスカラー...ホワイト袖丈...長袖着丈...ミドル柄・デザイン...無地ネック...ボートネック素材...コットン季節感...春、秋

