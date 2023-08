人気特価激安 ぎんたま 銀魂 漫画 セット 全巻 少年漫画

銀魂 全巻セット

写真では74巻載ってませんが、あります。

全巻新品で購入すると約31,570円します。

少々焼けがある巻もありますが、読んでいてそこまで気になりませんでした。私個人の意見としては綺麗な方だと思います。

しかし、あくまで個人的な意見です。新品をお求めの方はご遠慮ください!

初版 11 14~62 64~73 76 77巻

ほぼ初版セットです

アニメ化、実写化もされとても人気の作品です。また、2021年に新作映画公開も決定されています。この機会にどうでしょうか?

バラ売り・即購入は共に御断りします。ご了承願います!

他のオークションサイトでも出品しております。必ず購入前にコメント下さい。

全巻表紙除菌済みです。

宜しくお願い致します!

「銀魂 第77巻 天然パーマにロクな奴はいない」

空知英秋

定価: ¥ 770

#空知英秋 #漫画 #COMIC #少年

虚を星芒教から救うため死闘を繰り広げる銀時たち。江戸の住民も、これまで繋がれてきた絆を武器に一歩も退かぬ覚悟を見せる。一方、虚の肉体は完全体へと近づき!? 江戸、万事屋の運命は!? 『銀魂』ここに完結!!

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

