フランス軍に52年に採用されたM52チノの後期型です。

近年M-47に並び急騰しているM-52。

レングスが3でウエストが5です。

(サイズ表記の2桁目がウエストです)

サイズ:35

ウエスト: 約42cm

股上: 約29cm

股下: 約81cm

裾幅: 約25.5cm

ビンテージショップで購入しました。

デッドストックで水通ししていない品物になります。紙タグも残っておりますので水通しをしていない証拠になります。

生地もパリッとしていて状態はかなり良好です。

ポケットの裏地はおそらくフレンチアーミーのシャツで使われている素材になります。

(以下検索用)

チノ チノパン

VINTAGE ビンテージ

military ミリタリー

カーゴパンツ ミリタリーパンツ

ワークパンツ ワークウェア

French ARMY フレンチ アーミー フランス軍

U.S.ARMY USAアメリカ陸軍

U.S.NAVY USN アメリカ海軍

U.S.AIR FORCE USAF アメリカ空軍

USMC アメリカ海兵隊

ANATOMICA アナトミカ

tangent タンジェント

M52 M-52

M65 M-65

M47 M-47

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アナトミカ 商品の状態 新品、未使用

