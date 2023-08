経典ブランド QUEST2 OCULUS 64GB, 2 QUEST META PC周辺機器

OCULUS QUEST 2 64GB

META QUEST 2

オールインワンVRヘッドセット

OCULUS QUEST2 64GB, META QUEST 2



公式ショップで購入

動作確認済み(初期化済)

付属品全て揃っています

おまけでシリコン製カバーをお付けします

コントローラーの電池付き

目立った傷はありませんが、通常使用における細かい傷や経年劣化はあるかと思います。

箱をそのまま緩衝材で梱包して発送させていただきます。

支払い確認出来ればすぐに発送します。

以下商品説明

Oculus Quest 2は、オールインワンVRヘッドセットの更なる進化形です。PCもコンソールも不要。

シリーズ最高解像度のディスプレイと次世代のビジュアルによって、あなたを新次元の体験に誘います。

たとえばVRで、壮大な宇宙を探索してみて下さい。

かつてない体験にきっと素晴らしいインスピレーションがもたらされることでしょう。

Oculus Quest 2で、無限の可能性を広げてみてください。

#Oculus #Meta

#Facebook #VR

#オキュラス #オキュラスクエスト

#メタ #メタクエスト

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

