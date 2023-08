【あすつく】 (カラーヴァイナル仕様/アナログレコード) strobo+ 新品　未開封 邦楽

ご覧いただきありがとうございます。

【Haneさま専用】This is Determinations /

こちらは新品 未開封品 です。

発送は匿名で追跡可能なメルカリ便で発送致します。

他に出品しているものと複数購入の場合は値下げ可能です。

出品一覧はこちらから

#本人確認済み匿名配送多数

Vaundyが、初のアナログ盤「strobo+」をリリース。

話題のSpotify CMソング「不可幸力」、YouTube再生回数1000万回越えの「東京フラッシュ」含む全11曲に加え、「Tokyo Flash - TEMPLIME Remix」を初収録。

Vaundy(バウンディ)。現役大学生。

作詞、作曲、アレンジを全て自分でこなし、アートワークのデザインや映像もセルフプロデュースするマルチアーティスト。

耳を捕らえ一聴で癖になる天性の声と、破格の才能を感じさせるジャンルに囚われない幅広い楽曲センスで、ティーンを中心にファンダムを急速に拡大中。

2019年の秋頃からYoutubeに楽曲を投稿し始め活動を開始。「東京フラッシュ」はYOUTUBEで再生回数1000万回を記録、その他「不可幸力」など耳に残るメロディーに幅広いジャンルの楽曲を発表すると瞬く間にSNSで話題に。

strobo+ (カラーヴァイナル仕様/アナログレコード) 新品 未開封

5月27日には1st アルバム「strobo」をリリース、話題のFODドラマ「東京ラブストーリー」主題歌「灯火」を含む11曲を収録。

世界的ポップスターLAUV(ラウヴ) からオファーを受け、グローバルリミックスアルバムに参加し、「Modern Loneliness(Vaundy Remix)」を発表。インターネット上で全世界に向けて積極的に音楽を発信し続ける2組のグローバルなコラボレーションとなった。

#Vaundy

#バウンディ

#strobo

#限定盤

#LP

#レコード

#アナログ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

