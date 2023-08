#Minamiの小物部屋

○アイテム

超美品★ルイヴィトン コンパクト 財布 ブラック★

VERSACE ヴェルサーチ ヴェルサーチェ

ポーター カレント ウォレット 052-02233 吉田カバン

カードケース パスケース 名刺入れ 定期入れ

極美品 ハンティングワールド 2つ折り財布 レザー ロゴ 箱 ゾウ アニマル

Vレター シルバー金具 ロゴ金具

バレンシアガ 二つ折り財布 ブラック 594315 1IZI3 1090

オールレザー

【新品未使用】ラルコバレーノスマートミニネックウォレット

ブラック 黒

【3点】Serge Amoruso 二つ折財布・カードケース・コインケース



黒新品 メゾン マルジェラ ZERO IMPACT 折り財布 札入れ ブラック

○サイズ

ノイインテレッセの折り財布

タテ9cm

カステルバジャック カルル 二つ折り財布 053623 ホワイト

ヨコ10cm

限定値下げ【美品】ワイルドスワンズパーム ホーウィン シェルコードバン ブラック

マチ2cm

付属完備✨プラダ 二つ折り財布 シャイン レザー バイカラー ブラック ブルー



美品 プラダ 二つ折り財布 マネークリップ レザー

上記サイズは平置き実寸になります!

ボッテガヴェネタ レザー イントレチャート 二つ折り長財布



hobo パルプフィクションBADMOTHAFUCKER 財布 マネークリップ

○仕様

新品未使用 エムピウ ブルーチョコ

小銭入れ×1

♥美品♥ルイヴィトン 3775 エピ ポルトフォイユ・ブラザ 長財布 47Gg

カード入れ×3

WIND AND SEA × GOD SELECTION XXX レザー 財布



Valextraヴァレクストラ 財布 マネークリップ オイスターグレー

○状態

新品☆COACH(コーチ) メンズ カーキ シグネチャー レザー 折り財布

こちらの商品は使用感の少ない大変状態のよいお品物です✨

【大特価】Whitehouse Coxホワイトハウスコックスブライドルレザー



bagjack x-card wallat ウォレット

※あくまで古着なのでご理解したうえで

undercover ×Porter 二つ折り財布

ご購入ご検討ください。

EMPORIOARMANI財布



SKY&SEA 様 取り置き

○アイテム詳細

GUCCI グッチ 二つ折り財布 GGマーモント ブラック レザー ウォレット

古物市場で購入したものなので

GUCCIマネークリップ 二つ折り

正規品になりますので、ご安心ください!

ホワイトハウスコックス 三つ折財布 S5660 ブライドルレザー ブラック



美品 ミニショッパーブラック ラゲージ ☆即日発送☆

○カラー

ココマイスター キーケース 未使用‼️

ブラック 黒

新商品 COACH コーチ 折り財布 カラー ブラック 正規品



ヴィヴィアンウエストウッド 二つ折り財布

○素材

【定番 格安】ルイヴィトン ダミエ 2つ折り 財布 ウォレット

オールレザー

新品未使用 コムデギャルソン レザーウォレット 折り財布 SA2100 ブラック



ボッテガヴェネタ☆二つ折り財布☆イントレ☆状態良好

○配送

TMBH 葉合わせ カードケース ポロサスクロコ

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

ベルロイ デザイナーズエディション ジップウォレット 財布 カードケース レア

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

CAMILLE FOURNET カミーユフォルネ コンパクト ミニ ウォレット



DIESEL ディーゼル 2つ折財布 ギフトbox 袋付き

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

イサムカタヤマ バックラッシュ ウォレット



クロムハーツ タイニーウォレット CHプラス ガードケース コインケース 正規品

管理番号:000

商品の情報 ブランド ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ) 商品の状態 未使用に近い

