【全商品オープニング価格 特別価格】 Dreamcatcher トレカ ホログラム K-POP/アジア

Dreamcatcher MMT ヨントンに応募した際についてきたトレカです。

ホログラム仕様はMMTのみです。

画像に映っている7枚が全てになります。

#Dreamcatcher #ジユ #スア #シヨン #ハンドン #ユヒョン #ダミ #ガヒョン

☆他にもトレカ出品しております。

もしいくつか合わせて購入希望でしたらいずれかのページにコメント頂ければ気持ちお値引させていただきます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

