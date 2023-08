Piretti POTENZA エリート

シリーズ ポテンザ

ウエイト調整可能なモデルになります。

笹生優花プロ仕様パターと同じ形状・フェイスミーリング

■購入価格 110000円(新品購入)

■ 利き手···右

■ レデース、メンズ兼用

■ロフト角(度):/2.5

■ライ角(度):/71

■クラブ長さ(インチ):/34

■グリップ

ノーマルブラック

■付属ヘッドカバー:有

■ヘッド素材・製法(フェース):303ステンレス・

高精度ミルドマシンによるミーリング

■ヘッド素材・製法:303ステンレス・高精度ミルドマシンによるインゴットからの一体削り出し

■ヘッド素材・製法(ボディ):303ステンレス・高精度ミルド マシンによるインゴットからの一体削り出し

■ヘッド仕上げ:ツアーサテンフィニッシュ

2020『NEC軽井沢72ゴルフトーナメント』と『ニトリレディスゴルフトーナメント』で笹生優花プロを圧巻の2連続優勝に導き、さらに2021『全米女子オープン』での優勝時も使用していたパターと形状・フェイスミーリングがまったく同じモデル。

飽きの来ないオーソドックスなブレード形状のクランクネックモデル。

また、ポテンザエリートは通常のポテンザ2よりもソール幅が4mmワイドとなっており安定感が増しております。

USツアープロも市販品をそのまま使用するクオリティの、まさにエリートモデル。

◇日本正規品

打感

スコッティキャメロンと比較しても、とても良い打感になります。

ストローク

バランスウエイトタイプなので、引っかかってしまう方や、逆に開いて打つタイプの方など、微調整することにより、カップインを狙う事が可能になります。

限定モデル

カスタム仕様となっておりますので、他の方との差別化になっております。私も所有して注目された一品です。

ニューモデルの購入を常に視野に入れており、売却もあるかと思い丁寧に使用しました。

傷のある場所は写真に載せております。

スコアメイクのお力になりましたらと思っております♪

多少の値引き交渉致しますので、お気軽にコメントお待ちしております。

宜しくお願い致します!

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

