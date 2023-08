2022新商品 デュラララ!!×2 承転結 カバーソングコレクション (全巻同時購入セット特典) 邦楽

デュラララ!!×2 承転結 カバーソングコレクション

CD再生確認済み、中古品、自宅保管をご理解いただけます方、よろしくお願いいたします。

1. 名もなき詩 by 竜ヶ峰帝人 ( 豊永利行 )

2. 空も飛べるはず by 黒沼青葉 ( 下野紘 )

3. シングルベッド by 六条千景 ( 小野友樹 )

4. 悲しみは雪のように by 平和島静雄 ( 小野大輔 )

5. LA・LA・LA LOVE SONG by 折原臨也 ( 神谷浩史 )

スリーブ+防水で発送致します( ˊᵕˋ )

#デュラララ #カバーソングコレクション #カバーソング #キャラソン #承転結 #竜ヶ峰帝人 #黒沼青葉 #六条千景 #平和島静雄 #折原臨也 #豊永利行 #下野紘 #小野友樹 #小野大輔 #神谷浩史

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

