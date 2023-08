睡眠の質爆上がり 大人気

沈み込む寝心地のZERO Gは一生のうちに一度は経験して欲しいです。半年ほど利用ました、とても快適で気に入っておりますが引越しに伴い手放す事に決めました。

分解して運搬することも可能です。

◆◇◆商品説明◆◇◆

★メーカー

テンピュール

★商品名

睡眠の質爆上がり テンピュール電動ベッド(ZERO G)

★詳細

※重量加算なし

★サイズ

幅970奥行1950高さ380㎜

◆◇◆商品状態◆◇◆

こちらの商品は住宅展示場展示品になります。

展示、搬出に伴い傷や汚れ特に土台部分にシミがございますが、全体的にはきれいなお品です。

状態は画像にてよくご確認の上ご入札をお願いいたします。

◆◇◆発送詳細◆◇◆

購入前にコメントをお願いいたします。直接引き取りも歓迎しておりますので、引き取り日程を事前にご相談下さい。

商品保管場所は東京都品川区です。

商品の情報 ブランド テンピュール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

