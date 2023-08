【予約販売】本 美品☆ミュウミュウ　ローヒール フラットシューズ/バレエシューズ

ご覧頂きありがとうございます!

The Row ザロウ Ava エヴァ メリージェーン フラットシューズ 36

シルバーの綺麗な靴です。

repetto CENDRILLON AD PYTHON BALLER (39)

かかとのキラキラが miu miuらしいですょ!

【未使用品】JIMMY CHOO フラットシューズ インディゴ パイソン ブルー



レペット エナメル 41

2度短時間使用しましたが残念ながらサイズが合わずやむなく出品することにいたしました。

ペリーコ シルバー フラット バレエシューズ



E.PORSELLI ポルセッリ バレエシューズ フラットシューズ

約9万円程しました!

【7月3日まで】ユナイテッドアローズ サイドオープンフラットシューズ

サイズが合えばすごくお値打ちだと思います。

レザーソフトハイバンプフラット プラクトンサンダル



TSURU by Mariko Oikawa ツル フラットシューズ 新品

miu miu好きな方 如何でしょうか?

FARRUTX ファルッチ エスパドリーユ 【訳あり新品】



GUCCI/グッチ/マーモントエスパドリーユ ジュート フラットシューズ赤

お箱無しでよければ1000円お値引き致します。

フェラガモ 8.5 81/2 C 25.0 25.5cm ヴァラ 黒xゴールド

コメントより質問

♪ 新品 バッグ キタムラ パンプス バレエシューズ 23㎝ ローファー 靴

宜しくお願い致します^_^

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ミュウミュウ 商品の状態 未使用に近い

