20年前にイギリス旅行の際に、ロンドンにあるクレイジーピッグ本店でアーモンドセラさんから直接購入いたしました。

石はその場で選んで、仕上げてくれました。

アメジストにはギリシャ語で「酒に酔わない」という意味があり、酒の神バッカスに、好かれて加護があるようにとの事でした。

ほぼ付ける機会が無かったので状態はかなり良いです。

参考価格

PLAIN STONE RING (10X8MM)

¥62,700

付属物

巾着(無地)

【その他】

別に出品しているのと同時購入を希望の方は値引きが可能ですので、コメントを下さい。

コメントなく2つを個別にご購入の場合は、値引きができませんので、ご注意下さい。

◾️お願い

・中古品であることをご理解ご納得の上、お買い求めください。

・神経質な方、細かな傷や汚れ等を気にされる方は、ご遠慮ください。

・取扱説明書はありません。公式ホームページまたはアプリにてご確認ください。

・状態等は、写真を確認していただき、気になる点等ございましたら、コメント欄にて質問お願いいたします。

ギャランティとロゴ入巾着は撮影用ですので付属いたしません。当時はギャランティーカードはまだありませんでした。短時間使用して出来るキズスレはございますが、致命書になるような傷はありません。

カラー···シルバー

材質···シルバー

装飾···その他ストーン

【検索用】

ルードギャラリーRUDE GALLERYケルト&コブラマジカルデザインチバユウスケエゴトリッピングシルバーアクセサリー925 ロイヤルプッシースマックエンジニアクライミークーティクーティーRUDO系ジャムホームメイドナンバーナインFALローリーロドキンシンパシーオブソウル ハーレーティファニーヴィヴィアンウエストウッドコンロン

ビルウォールレザー

クロムハーツ

ジャスティンデイビス

ロンワンズ

ロードキャメロット

トラヴィスワーカー

スターリンギア

ロイヤルオーダー

ガボール

ブラッディマリー

スタンリーゲス

A&G

ラディアル

GLADHAND

グラッドハンド

garcia

ガルシア

TENDERLOIN

テンダーロイン

corefighter

コアファイター

fuct

ファクト

CALEE

ガボラトリー

バンクリフアーペル

ヴァンクリフアーペル

など好きな方に。

商品の情報 ブランド クレイジーピッグ 商品の状態 未使用に近い

