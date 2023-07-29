完璧 martine rose twist parka パーカー

マーティンローズの変形パーカー、フーディーです。

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新品で購入したものの数回着ただけで保管しておりました。状態は特に問題はなく、いいです。

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購入して一度着用しただけでとても綺麗な状態です



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商品の情報 商品のサイズ M ブランド マーティンローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

マーティンローズの変形パーカー、フーディーです。新品で購入したものの数回着ただけで保管しておりました。状態は特に問題はなく、いいです。全体的にズレているパターン、左側の第二のポケット。さりげなく、面白いデザインだと思います。タグ付きです。肩幅53袖丈56身幅57着丈(右57 左67)unused uru doublet NEON SIGN Sasquatchfabrix. ttt_msw driesvannoten ladmusician sacai supreme vetements rafsimons DRESSEDUNDRESSED SUNSEA GoshaRubchinskiy allege littlebig lanvin j.w.anderson ethosens sub-age facetasm shareef offwhite isseymiyake JOHNLAWRENCESULLIVAN MaisonMartinMargiela vetements gosharubchinskiy supreme HARE UNITEDTOKYO BEAMS RAF SIMONSコムデギャルソン ヨウジヤマモト イッセイミヤケアーダーエラー サスクワッチファブリックス kolorオリバーピープルズ Burberry KENZO マルジェラキココスタディノフ konya エトセンス ルイス Ohtaシンヤコズカ マーティンローズ リトルビッグダブレット ニードルズ Needles ネオンサイン MARNIナマチェコ キココスタディノフ シュープ アリクス マーティンローズ kudos ドリスヴァンノッテンsullen

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マーティンローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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