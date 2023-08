◉以下よりメンズアイテムの一覧がご覧いただけます。

16-33 インディビジュアライズドシャツ クラシックフィット シャンブレー

人気のアクアスキュータムやバーバリー、m-65ジャケットに30s、40sのカバーオールやus armyのヴィンテージアイテムやChampion チャンピオンの希少なリバースウィーブ、USA製のaftersixや90sのラルフローレン、グランパシャツなどのユーロアイテムやリーバイスだけでなく、総柄シャツやポロラルフローレンの完全無地 CALDWELL 黒 オープンカラーシャツなどの近年のアイテムなど色々と出品しております。

UNUSED チェックシャツ ネルシャツ サイズ2



60's Super Domain レーヨンシャツ

↓↓↓

2009 pataloha オープンカラー アロハシャツ 赤



ヨウジヤマモトプールオム power of the white shirt



【新品】COMME des GARCONS SHIRT FOREVER シャツ

#amerivintagemens

ROTHCO BATTLE DRESS UNIFORMS シャツジャケット



50s60s M&W Thomas S/S VINTAGE USA製 表記M



90s USA製 polo Ralph Lauren オープンカラー レーヨン



近年モデル Burberry ビッグサイズ ノバチェック 長袖シャツ XL



【美品】VERSACE VERSUS 総柄 銀ボタン シャツ ロゴ 白 黒



JOHN GLUCKOW ジョングラッコー レイルロードジャケットチェンジボタン



ポールスミス コレクション 花柄 ベージュ リネン シャツ

サイズ

レトロ 古着 赤 レッド カラー 総柄 デザイン 長袖 シャツ 菅田将暉 下北沢



2度使用 STUDIO NICHOLSON ストライプシャツ

表記:表記L

60年代 新品 アメリカ製 マクレガー チェック シャツ

着用感:M相当

美品】テンダーロイン 本店限定 T-PRINT FLANNEL ウィンチェスター

※着用感は当店の独自の基準によるサイズ感です。

Supreme HYSTERIC GLAMOUR SHIRTS SIZE XL



Maison Margiela メゾンマルジェラ 半袖シャツ



コムデギャルソン オム コットンブロードシャツ サカナクション

実寸:cm(多少の誤差がございます)

10SS Sサイズ テンダーロイン 半袖 チェック シャツ キムタク着

肩幅:45

Dimmoire 学園ニット&シャツ

身幅:54

UNUSED アンユーズドdamage check nel shirt)

着丈:66

《最終値下げ》AUGUSTE-PRESENTATION スタンドカラーシャツ

袖丈:21

アンリアレイジ ボールシャツ 48 ホワイト



コムデギャルソンジュンヤワタナベマン 長袖シャツ 切り替え

商品詳細

RAKINES「Boy scout shirts」wagamama別注

年代 :~1970年代

Supreme Nike Cotton Twill Shirt

生産国 :USA

SUGARCANE シュガーケーン ヒッコリー半袖ワークシャツ 37944 M

ブランド:TOWN CRAFT タウンクラフト

HARLEY-DAVIDSON シャツ 3XL 刺繍ロゴ バックロゴ ハワイ

素材 :恐らくレーヨン

【新品】needles セットアップ

色 :ブラウン

【値下げ】AURALEE 21awウールシャツ サイズ3

特徴 :~1970年代頃の"TOWN CRAFT"のヴィンテージシャツ。

Supreme Heavy Flannel Shirt Mサイズ



ラッドミュージシャン ローズ柄ワイドパンツ 2018aw 44

ブラウンとブルー系のチェック柄に、とろみがあり落ち感のあるレーヨンファブリック。

メゾン マルジェラ ここのえ期 イエローストライプ シャツ 46 イタリア製



【新品タグ付き】ブラックレーベルクレストブリッジ ポケットチェック半袖シャツ M

ボックスシルエットで、尖った襟の形が特徴的なディテール。

エヌハリウッド × ペンドルトン 19ss チェック柄シャツ オーバーサイズ



SUN SURF KEONI ケオニ ゴーギャン サンサーフ M32881

ブランドもTOWN CRAFTという事なしでしょう。

マカナレイ アロハ 長袖シャツ ビンテージ



dior マオカラーシャツ

近年ヴィンテージレーヨンはブームなこともあり、高騰と枯渇の激しいアイテムです。

70 USA ビンテージ boy scouts ボーイスカウト 半袖シャツ



レーヨンシャツ Rayon 50s ロカビリー古着 春 開襟シャツ

さらっと羽織るだけで抜群な存在感のあるヴィンテージをこの機会に是非どうぞ。

NEIGHBORHOOD BDU SHLS .NC オリーブ M



クロップドヘッズ アロハシャツ 髑髏 三味線 花柄 シルク100% 美品

※ユニセックスで着ていただけます。

コムデギャルソンオムドゥ ミッキー 半袖シャツ plus junya shirt

着用者170cm相当

美品♪ ラルフローレン マルチストライプ ポニー刺繍 ボタンダウン長袖シャツ M



visvim 23ssCOPA SHIRT S/S BATS (LT.BLUE)

コンディション

未使用ブラックレーベル 板垣瑞生着用 ダークベージュクレストブリッジチェック

こちらの商品は【B~C】ランクです。

【即完モデル‼︎】STUSSY◎バックロゴ 紺白 ワークシャツ B163

※※古着故の多少の着用感や画像のような細かな汚れと、襟先と裾に細かなダメージがございます。古着やビンテージ、半袖シャツに理解のない方のご購入はお控えください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タウンクラフト 商品の状態 やや傷や汚れあり

◉以下よりメンズアイテムの一覧がご覧いただけます。人気のアクアスキュータムやバーバリー、m-65ジャケットに30s、40sのカバーオールやus armyのヴィンテージアイテムやChampion チャンピオンの希少なリバースウィーブ、USA製のaftersixや90sのラルフローレン、グランパシャツなどのユーロアイテムやリーバイスだけでなく、総柄シャツやポロラルフローレンの完全無地 CALDWELL 黒 オープンカラーシャツなどの近年のアイテムなど色々と出品しております。↓↓↓#amerivintagemensサイズ 表記:表記L着用感:M相当※着用感は当店の独自の基準によるサイズ感です。 実寸:cm(多少の誤差がございます) 肩幅:45身幅:54着丈:66袖丈:21商品詳細 年代 :~1970年代生産国 :USAブランド:TOWN CRAFT タウンクラフト素材 :恐らくレーヨン色 :ブラウン特徴 :~1970年代頃の"TOWN CRAFT"のヴィンテージシャツ。ブラウンとブルー系のチェック柄に、とろみがあり落ち感のあるレーヨンファブリック。ボックスシルエットで、尖った襟の形が特徴的なディテール。ブランドもTOWN CRAFTという事なしでしょう。近年ヴィンテージレーヨンはブームなこともあり、高騰と枯渇の激しいアイテムです。さらっと羽織るだけで抜群な存在感のあるヴィンテージをこの機会に是非どうぞ。※ユニセックスで着ていただけます。着用者170cm相当コンディション こちらの商品は【B~C】ランクです。 ※※古着故の多少の着用感や画像のような細かな汚れと、襟先と裾に細かなダメージがございます。古着やビンテージ、半袖シャツに理解のない方のご購入はお控えください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タウンクラフト 商品の状態 やや傷や汚れあり

North face / COMME des GARÇONSコラボ ジャケットneutralworks シャツ【美品】 シナコバ ワッシャー加工 長袖バンドカラーシャツ Lマルジェラ 白シャツポールスミス ロンドン マルチストライプ シャツ イタリア製×日本製SUN SURF サンサーフ アロハシャツ ドラゴン 龍 松 鳥居 船ナンバーナインネルシャツハイストリート期【最高コラボ】シュプリーム☆HONDA FOX コラボ Lサイズ相当 シャツ新品未使用品⭐️現行品 バーバリーロンドン ノバチェック シャツL タグ付