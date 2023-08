NIKEのプレミアスニーカーです。

NIKEのプレミアスニーカーです。未使用ですが自宅保管に理解のある方のみよろしくお願いします!箱など付属品はつきません。NIKE AIR MAX TAILWIND IV 今ではナイキ社の代名詞になっている“AIR”。 そのAIRを初めて搭載してグローバル発売されたモデルとして 語り継がれているモデルが“AIR TAILWIND”。 オリジナルモデルは78年のホノルルマラソンでデビューした ナイキ レトロランニングシューズの名作中の名作です。 (ホノルルマラソン前に実はメインランドで発売があった話や その後の回収の話など沢山の逸話があるモデルですが、 今の世の中はホノルルマラソンでデビューと言う事になっているようです) その後もTAILWINDというモデル自体は80年代中頃までエントリーされていました。#HITshop

