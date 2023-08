ヨーガンレール JURGEN LEHL

上質なシルク100%の上品な艶感が素敵な、ヨーガンレールのロングカーディガンです。

程良いボリュームのミドルゲージで留め具など無いデザインなので、さっと気軽に羽織っていただけます。

裏の所々に糸の継ぎ目がありますが、他には特に目立つ難なくまだまだ活躍してくれると思います。

これからの季節にぴったりなカーディガンをお探しの方にぜひ。

●サイズ表記M

着丈 79cm

袖丈 57cm

肩幅 46cm

身幅 57cm

(若干の誤差はご容赦ください)

●素材:絹100%

●発送方法

匿名配送のメルカリ便で発送します。

梱包の都合上、ヤマト↔日本郵便は変更することがあります。

ご希望がある際は早めにお知らせください。

●その他

・タイトルや説明文に無い小物などは付属しません。

・自宅保管の中古品であることをご理解の上ご購入ください。

●その他ヨーガンレール商品はこちら↓

#MYのヨーガンレール一覧

●その他のトップスはこちら↓

#MYのトップス一覧

●商品一覧はこちら↓

#MYの商品一覧

ヨーガンレール シルク100%ミドルゲージカーディガン ガウン ブラウン 茶

カラー...ブラウン

袖丈...長袖

着丈...ミドル

柄・デザイン...無地

素材...シルク

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ババグーリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

