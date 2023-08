Panasonic DMC−GF6

1枚目写真のものが全てになります。

バラ売り不可

・Panasonic DMC-GF6カメラボディ(箱、説明書、説明CD-ROM、バッテリー、バッテリーチャージャー充電器、USBアダプタ付)

・交換レンズ LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm

・アクセサリー3点セット(所々剥がれあり)

・SDカード 16GB

レンズ側でのズーム操作は問題なくできますが、本体側でのズームボタンの動きが悪く、ズームをした際、近くのボタンが押された状態に変わることがあるためジャンク品での出品となります。

本体にも所々塗装の剥がれが見られます。

ジャンク品であることをご理解の上ご購入ください。

撮影、液晶、充電等は不具合ございません。

その他確認したい写真や不明点等ありましたら、お気軽にお尋ねください。

AVCHD

CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

HDMI端子数(新): 1

SDカード対応種類: SDXC

WiFi: WiFi内蔵

color: WHITE

センサーサイズ: MICRO 4/3

センサーサイズ(新): マイクロフォーサーズ

タッチパネル有

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

ビデオ・画質: AVCHD

フォーサーズ種類: マイクロフォーサーズ

メモリカード対応種類: SDXC

モニタ有

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター

撮像素子種類: MOS/LiveMOS

総画素数クラス別3: 601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

顔認識種類: 顔認識機能

パナソニック

Panasonic

ミラーレス カメラ 一眼レフ ホワイト

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

