商品をご覧頂きありがとうございます。

★★オマケ強化中★★

①フィルム

②ケース

③ライトニングケーブル

④SIMピン

⑤バンカーリング

⑥プロテクトカバー

⑦クリーナーシート

★⑦点全てオマケにて付けさせて頂きます★

※オマケのケースやフィルムはランダムとなります。カバーなど写真と異なる場合がございます。

#★★ワルツのApple製品一覧★★

私の出品しているiPhoneは全てネットワーク利用制限に問題が無く出品規約に基づき出品しております。ご安心下さいませ。

【商品特徴】

①サイト内1番の豪華なオマケをつけさせて頂きます。

②上部下部に擦り傷などあり、写真にてご確認下さいませ!!!

③バッテリーは交換済みなので最大容量100%となります。

【ご購入を検討されてる方へ】

※お値引きご希望でしたらコメントの程宜しくお願い致します。

※配達時の事故などに対応してます補償あり発送のヤマト宅急便コンパクトでの発送となります。

(配送方法の変更も承ります)

その他、気になる点やご要望がありましたらコメントの程宜しくお願い致します。

【詳細】

●機種名: iPhone 7

●容量: 32GB

●キャリア:SIMフリー

●アクティベーションロック:解除済み

●初期化:済み

●動作確認:起動、充電、カメラ、電源ボタン、音量ボタン、ボタン類、電波、液晶及びタッチパネルの動作を確認済み。

中古品ですので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さいませ。

また初期不良がありましたら真摯に対応させて頂きます。もちろん返品も可能です。

商品写真を良く見て納得した上でご購入の程宜しくお願い致します。

#★★ワルツのApple製品一覧★★

その他出品中一覧

iPhone6s iPhone7 iPhoneSE iPhone6s plus iPhone7 plus 6 6s 7 8 X XS XR 11 12 13 SE2 PLUS pro iPhone7 iPhone8 iPhone8 iPhoneX iPhoneXS iPhone XR iPhone11 iPhone12 iPhone13 iPhoneSE2 第2世代32GB 64GB 128GB 256GB 512GB シムフリー 本体

etc....

管理524

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

