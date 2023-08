人気ブランド新作豊富 SEVENTEEN ディエイト　An Odeトレカ K-POP/アジア

ディエイトの「An Ode」トレカです。

硬貨ケースに入れて保管しているので折れ汚れ傷等一切ございません。新品未使用です。

即購入OKです。折れ対策+濡れ対策して、しっかり梱包してから発送致します。

なお、すり替え防止のため返品はお受け致しかねます。

宜しくお願いします。

#SEVENTEEN

#THE8

#セブチ

#セブンティーン

#ディエイト

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

