サンフォード

抽選にて当選購入

付属品、箱、説明用紙

購入後10回未満着用

よろしくお願いします。

◆ 8th St by Ronnie Fieg for Clarks Originals Sandford "Helium"

KITH(キス)の創設者RONNIE FIEG(ロニー・ファイグ)とCLARKS ORIGINALS(クラークスオリジナルズ)のコラボレーションモデルが発売!

近年、SUPREME(シュプリーム)やSTUSSY(ステューシー)、CARHARTT(カーハート)などと続々とコラボを発表し、再びストリートでの人気が再燃している。今回このストリートを牽引する2者のタッグは、ただのコラボレーションモデルではなく、新たなフットウェア・カテゴリー「8TH ST」(エイス ストリート)を創設したのだ。RONNIE FIEG(ロニー・ファイグ)はこのカテゴリーのクリエイティブ・ディレクターを務め、オリジナルシルエットを継続的に発表していくことになる。「8TH ST」(エイス ストリート)という名前は、前述したファイグが13歳の時にストックボーイとして初めて働いた場所DAVID Z(デイビッドゼット)から由来している。

第一弾となる今作は2タイプ、2カラーの展開だ。シルエットの名前であるSANDFORD(サンドフォード)とLOCKHILL(ロックヒル)は、クラークス社の起源に関連したイギリスの町の名前である。SANDFORD(サンドフォード)は、アッパーにはマイクロパーフォレーション・スエードを使用し、トゥラップ、アイステイ、アンクルにソリッドパネルを使用している。ソールにはクラークスの純正クレープを使用し、アッパーとアウトソールを縫い付けるレザーウェルトが施され、ヒールタブとパネルの横側にはデボスのブランドロゴが施されている。

off white ・fear of god・essentials・YEEZY・supreme・JJJJOUND・Aime Leon Dore・kith好きには特にオススメです!

kith

NIKE

Clarks

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド キス 商品の状態 やや傷や汚れあり

