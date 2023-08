ブランド : TSURU by MARIKO OIKAWA

胸元と袖、足元にもあしらわれたレース刺繍が

華やかなマキシ丈のカシュクールワンピース

とても柔らかなコットン生地がこれからの季節に

大活躍です。本当に素敵なワンピースです。

家で2回ほど着用いたしました。(外出無し)

とても美しい状態です。素人確認ですが汚れ、ほつれ傷等はございません。クリーニング済みです。

✴︎

色···ネイビー(写真2枚目が1番近いお色です)

袖丈···肘丈

季節感···春、夏

⁡

〈サイズ〉写真7枚目参照

表記サイズ F

〈採寸〉

後ろ着丈 約 140㎝

素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

⁡

<素材>写真7枚目参照

綿

[ご購入前に必ずご確認くださいませ]

✴︎商品の画像は出来るだけ実物に近く撮影しており

ますが、お客さまのモニター環境によって実物との

誤差が生じます。予めご了承下さいませ。

✴︎非喫煙者です。ペットも飼っておりません。

✴︎値下げ交渉は受け付けておりません。

✴︎細心の注意を払って検品しておりますが素人検品の

為、見落としがあるかもしれませんがご理解いただ

ける方にお譲りをさせていただきます。

✴︎自宅保管ということを御理解いただける方にご購入

をお願いいたします。

✴︎ご購入確定後のお客様都合によるキャンセル交換

及びキャンセル返金、返品はお受けしておりませ

んのであらかじめ商品について十分にお確かめの上

ご購入をお願いいたします。

#TSURUbyMARIKOOIKAWA #ツルバイマリコオイカワ#カシュクールワンピース#マキシワンピース

#綿ワンピース#コットンワンピース#コットンドレスロングドレス#バカンス#ネイビーワンピース

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ツルバイマリコオイカワ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

