MAMA様 専用❣️

◻︎▪️◻︎▪️◻︎メルカリキャンペーン価格▪️◻︎▪️◻︎

◻︎▪️◻︎14,800円→14,000円▪️◻︎▪️

MAMA様 専用❣️クーラクール☆80.90まとめ売り 秋、冬、春

他の方はご購入出来ません。

▪️水通しのみ〜数回程度着用の美品多めです。

シミは見る限り酷い物は無かったと思いますが、見落としていたらごめんなさい。

見てすぐ分かる1点のみレギンスがピリングシミあります(写真3の赤い矢印)店頭と同等をお求めの方はご遠慮下さい。

MAMA様 専用❣️クーラクール☆80.90まとめ売り 秋、冬、春



・80cm(写真2.3.9枚目)

春秋向けレギンス、裏起毛ワンピース、裏起毛チュニックレギンスセット、キティコラボトレーナーワンピース、キティコラボ裏シャギーズボン、うさみみプルオーバー

・90cm(写真4〜8枚目)

秋冬ズボン3点、キティココラボ裏シャギーズボン、トレーナー2点、チュニック2点、長袖トップス1点、アウター1点

MAMA様 専用❣️クーラクール☆80.90まとめ売り 秋、冬、春

合計17点になります。

※リサイクルダンボールにて発送。

☆当方出品中古品の振分区分☆

MAMA様 専用❣️クーラクール☆80.90まとめ売り 秋、冬、春

▪️未使用に近い

→水通しのみ、数回着用したが、着用感を感じさせない美品。お洗濯による毛羽立ちは商品よってあるかも

▪️目立った傷や汚れなし

→数回着用してます。多少毛羽立ち有

MAMA様 専用❣️クーラクール☆80.90まとめ売り 秋、冬、春

▪️やや傷や汚れあり

→目に見えるピリングやシミがある。酷くは無い

ピリングカッターで取り除ける程度

そのまま即購入されましてもメルカリルール自己都合でのキャンセル致しかねます

MAMA様 専用❣️クーラクール☆80.90まとめ売り 秋、冬、春

♪気になる事はなるべくまとめてご質問下さい♪

購入ボタン=如何なる場合も全て了承済

▪️素材 、サイズ

▪️記名

MAMA様 専用❣️クーラクール☆80.90まとめ売り 秋、冬、春

なし

中古のお洋服をお探しの方

→ #みるくused美品含 ←

全ての子供服

MAMA様 専用❣️クーラクール☆80.90まとめ売り 秋、冬、春

→ #みるく出品子供服 ←

【※稀にお休みする事がございます。

お手数ではございますがプロフィールご一読下さい】

MAMA様 専用❣️クーラクール☆80.90まとめ売り 秋、冬、春



*こちらの商品は中古品になります*

子供が着用した物です。

お下がり品にご理解いただけない方

素人検品ですが、見落としも許せない方

購入後に商品に対しての評価下げをされる方は

MAMA様 専用❣️クーラクール☆80.90まとめ売り 秋、冬、春

ご遠慮下さい。

カラー···ピンク

袖丈···長袖

着丈···ミドル

季節感···秋、冬

MAMA様 専用❣️クーラクール☆80.90まとめ売り 秋、冬、春

594

商品の情報 商品のサイズ 80cm ブランド クーラクール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MAMA様 専用❣️◻︎▪️◻︎▪️◻︎メルカリキャンペーン価格▪️◻︎▪️◻︎ ◻︎▪️◻︎14,800円→14,000円▪️◻︎▪️他の方はご購入出来ません。▪️水通しのみ〜数回程度着用の美品多めです。シミは見る限り酷い物は無かったと思いますが、見落としていたらごめんなさい。見てすぐ分かる1点のみレギンスがピリングシミあります(写真3の赤い矢印)店頭と同等をお求めの方はご遠慮下さい。・80cm(写真2.3.9枚目)春秋向けレギンス、裏起毛ワンピース、裏起毛チュニックレギンスセット、キティコラボトレーナーワンピース、キティコラボ裏シャギーズボン、うさみみプルオーバー・90cm(写真4〜8枚目)秋冬ズボン3点、キティココラボ裏シャギーズボン、トレーナー2点、チュニック2点、長袖トップス1点、アウター1点合計17点になります。 ※リサイクルダンボールにて発送。☆当方出品中古品の振分区分☆▪️未使用に近い→水通しのみ、数回着用したが、着用感を感じさせない美品。お洗濯による毛羽立ちは商品よってあるかも▪️目立った傷や汚れなし→数回着用してます。多少毛羽立ち有▪️やや傷や汚れあり→目に見えるピリングやシミがある。酷くは無いピリングカッターで取り除ける程度そのまま即購入されましてもメルカリルール自己都合でのキャンセル致しかねます♪気になる事はなるべくまとめてご質問下さい♪購入ボタン=如何なる場合も全て了承済▪️素材 、サイズ▪️記名なし中古のお洋服をお探しの方→ #みるくused美品含 ←全ての子供服→ #みるく出品子供服 ←【※稀にお休みする事がございます。 お手数ではございますがプロフィールご一読下さい】*こちらの商品は中古品になります*子供が着用した物です。お下がり品にご理解いただけない方素人検品ですが、見落としも許せない方購入後に商品に対しての評価下げをされる方はご遠慮下さい。カラー···ピンク袖丈···長袖着丈···ミドル季節感···秋、冬594

