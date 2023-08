a personal note 73のカーディガンです。

未使用品 SANDINISTAカーディガン サイズL サンディニスタ

1年前くらいにssenseにて購入して2回ほど着用しました。

ダメージはほぼないです。

サイズ L

カラー ネイビー

定価 50000円

a personal note 73

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オーラリー 商品の状態 未使用に近い

a personal note 73のカーディガンです。1年前くらいにssenseにて購入して2回ほど着用しました。ダメージはほぼないです。サイズ Lカラー ネイビー定価 50000円our legacy / アワーレガシーstein / シュタインSTUDIOUS/ステュディオスATTACHMENT/アタッチメントBATONER/バトナーCHRISTIAN DADA/クリスチャンダダCLANE HOMME/クラネオムCULLNI/クルニDAIRIKU/ダイリクDISCOVERED/ディスカバードETHOSENS/エトセンスFACTOTUM/ファクトタムF-LAGSTUF-F/フラッグスタッフfoot the coacher/フットザコーチャーGroundY/グラウンドワイIroquois/イロコイJieDa/ジエダJOHN LAWRENCE SULLIVAN/ジョンローレンスサリバンJohnUNDERCOVER/ジョンアンダーカバーLAD MUSICIAN/ラッドミュージシャンLIBERUM/リベルムmarka/マーカMARKAWARE/マーカウェアMISTERGENTLEMAN/ミスタージェントルマンN.HOOLYWOOD/エヌハリウッドName./ネイムNEEDLES/ニードルズRAINMAKER/レインメーカーSHAREEF/シャリーフsoe/ソーイsulvam/サルバムsuperNova./スーパーノヴァTEATORA/テアトラTHE AD+UNDERCOVER/アンダーカバーWACKOMARIA/ワコマリアWhite Mountaineering/ホワイトマウンテニアリングWIND AND SEA/ウィンドアンドシーWRAPINKNOT/ラッピンノットY-3/ワイスリーYOAK/ヨーク

