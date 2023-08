新品 TAGO 手刷り ドット ノースリーブ ワンピース

(定価 27,500円 tax in)

「TAGO」は、バンタンの卒業生の深沢昌格さんが、多胡圭子さんと一緒に、10年以上も前にパリでスタートさせたブランドです。

楽しみながらもの作りをしていらっしゃるお二人。

日本をベースにすることを選んだのも、パリでの量産的な作り方を見直し

日本の職人さんとじっくりいいものを作りたい、と思ったから。

海外では、ドリスヴァンノッテンなどと並んで取扱われており、国内では、アッシュペーフランス等で取扱われておりました。

COLOR:キナリ

SIZE:T1

肩幅40cm、身幅45cm、着丈105cm

素材:オーガニックコットン

状態: 新品タグ付き

・無言購入OKです♪

・佐川急便の宅配や、クロネコヤマトのネコポス等で送料無料で配送致します。(沖縄、離島は定形外)

#GJTAGO #GJワンピース #GJ夏

We will give a discount to those who buy in bulk.

我们会给批量购买的人打折。

정리 사는 분에게는 할인을 하겠습니다.

وف نقوم بخصم لأولئك الذين يشترون بكميات كبيرة.

カラー...ベージュ

柄・デザイン...ドット

袖丈...袖なし

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

