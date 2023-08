ヴィンテージ vintage パッチワークキルト

くすみカラーの水色や、青、桃色など、淡く美しい色をベースにしたパッチワークキルトがとても素敵です**

パッチワークにはフランスの田舎を彷彿とさせる、花々のヴィンテージファブリックがたっぷりと使われています。

その上から細かなキルティングが施され、ぽこぽことした淡い陰影がとても素敵です。

優しいナチュラルカントリーな雰囲気があります❁⃘*.゜

左右それぞれの内側に大きなポケット(25×23cm)がついてます。ポケットもパッチワークになっていて可愛いです◯

コットンなので肌触りが良く、ふっくらと軽い着心地です。

とても古いヴィンテージファブリックです。

袖口、襟、裾にも経年変化が見られます(10枚目)。

ヴィンテージやハンドメイドのお洋服に慣れている方へお繋ぎできましたら幸いです。

一点ものですので是非この機会にご検討ください☺︎

サイズ

着丈 83cm

身幅 60cm

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロキエ 商品の状態 やや傷や汚れあり

