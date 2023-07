カタログギフトも！ 新品 ニューバランス アリシ v4 GORETEX ゴアテックス 27cm スニーカー

未使用タグ付きの商品です。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

未使用タグ付きの商品です。ニューバランスnew balanceFresh Foam Arishi v4フレッシュフォームアリシ v4GORETEX ゴアテックス サイズ 27cm ワイズ 2E付属品 箱※パソコンやスマホによっては実際の色と多少異なる場合があります。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。※未使用品にはなりますが、店頭販売品、自宅保管品になりますので若干のキズ、多少の汚れ、ホツレ、値札などの剥がし跡等がある場合がございます。完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えください。#ニューバランス#new balance#ランニング#ウォーキング#部活#27#ランシュー#トレーニング#スニーカー#人気#定番#靴#ブラック#黒#GORETEX#ゴアテックス#防水#撥水#レインシューズ#2E1106

