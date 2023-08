✅フォロー割引 実施中!!

ビンテージ トリコタグ USA製 リバースウィーブ チャンピオン スウェット



✅商品名

【入手困難!!】ハーレーダビッドソン ✈︎バックプリント ゆるだぼ トレーナー バックロゴ 重ね着 VINTAGE 90’s 一点物 希少 スウェット パーカー フーディ アメリカ製

✅サイズ

L〜XL相当(表記 不明)

素人採寸です 身幅59 着丈75 袖丈62 肩幅53

サイズの相当はあくまでも主観でございます。

トラブル回避の為にも採寸をご参考お願い致します。

✅状態

使用感はありますが、古着らしく味のある最高な雰囲気の一品ですのでまだまだ着用が楽しめます^_^

✅カラー

黒 / ブラック

✅素材

恐らく 80%コットン 20%ポリエステル

HRY3929

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

