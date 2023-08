アメリカのコミックが原作である

[新品] CPFM × カーウィン・フロスト TELETHON Tシャツ ②

94年公開の映画"THE CROW"

【22SS】新品未使用 Saint Mxxxxxx XLサイズ



激レア ステューシー stussy 新品Tシャツ 3枚

ボディは90年代の"GEM(GREAT ENTERTAINMENT MERCHANDISE INC)"ボディ

wind and sea 新作ロンT 新品未使用タグ付



ザ・フー TheWho バンドTシャツ タイダイ 青 シングルステッチ USA製

フロントはロゴとカラスのプリントで、バンドTシャツの様なGOODデザインです!

田名部様 専用



Mサイズ Andrew Weatherall The Salvages AW60

Tシャツ自体も球数は少なくSUPREMEもサンプリングするなど

rugged RUGGED Tシャツ

これからどんどんと価値が上がっていく物です

vintage The Black crowes 1992tourT

映画オフィシャルのコレクタブルな1枚かと思います!

【希少モデル】Y3 ヨウジヤマモト 総柄 ビッグロゴ 入手困難 即完売 Tシャツ



old stussy USA製 90s 白タグ tシャツ M

とても希少な物になりますので

90s MORRISSEY Your Arsenal Tシャツ

この機会にぜひ!

XL HUMAN MADE GDC GRAPHIC T-SHIRT #1



Vintage 00's The Beatles Let It Be Tシャツ



新品 balenciaga adidas Tシャツ サイズ2

状態としては着用感や裾、裏面脇腹付近のピンホール等はありますが、致命的なダメージは無く、古着慣れされている方であれば問題なく着用していただけるかと思います。

GOD SELECTION XXX コラボTシャツ



CarService Checker Logo Waffle S/S Tee

SIZE:L

©SAINT M×××××× AFTER LIFE BLACK

肩幅 55

CELINE セリーヌ Tシャツ 黒 L

身幅 57

Supreme The North Face Printed Tee 黒 S

着丈 63

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

アメリカのコミックが原作である94年公開の映画"THE CROW"ボディは90年代の"GEM(GREAT ENTERTAINMENT MERCHANDISE INC)"ボディフロントはロゴとカラスのプリントで、バンドTシャツの様なGOODデザインです!Tシャツ自体も球数は少なくSUPREMEもサンプリングするなどこれからどんどんと価値が上がっていく物です映画オフィシャルのコレクタブルな1枚かと思います!とても希少な物になりますのでこの機会にぜひ!状態としては着用感や裾、裏面脇腹付近のピンホール等はありますが、致命的なダメージは無く、古着慣れされている方であれば問題なく着用していただけるかと思います。 SIZE:L肩幅 55身幅 57着丈 63

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

正規 Givenchy ジバンシィ マーメイド バンダナ Tシャツ【LFYT/ラファイエット】トーナル LFYT ボックスロゴ T ブラック【L】ギャラリーデプト tシャツ gallery dept"激レア"スチャダラパー×井上三太 Tシャツ サンタスティック【希少サイズXL】シュプリーム センターロゴ 人気デザイン 希少カラー Tシャツ⑧【新品未使用】SNOW PEAK/Classic ロゴプリント Tシャツ MHUMAN MADE x Girls Don'T Cry Tシャツ L【入手困難】ステューシー☆両面ロゴ入り半袖スウェット 希少XLサイズ