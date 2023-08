ニューエラ製 ニューヨーク・ヤンキース (ジェイソン・ジアンビ 直筆サイン) キャップ

サイズ:調整可能マジックテープ

2003年5月頃、米国シアトルに旅行に行った際に宿泊先の"ウェスティンシアトル"のロビーで当時ニューヨーク・ヤンキースの3番打者"ジェイソン・ジアンビ"に出くわし、帽子に直筆サインをもらいました。

その後、20年間大事に保管していました。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 未使用に近い

