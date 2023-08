『4年保証』 コーチ 【チョコ様専用】COACH トートバッグ 黒 F31535 トートバッグ

他サイトにて購入しましたが使用する機会がなく未使用のまま保管していました。

商品名

non non様専用です!マルチェラS

LTHR AVENUE TOTE

サイズ

横幅:上部43cm/下部34cm

高さ:28cm

マチ:12cm

ハンドル:56cm

重さ:620g

仕様

間口:マグネットボタン開閉

内部:ファスナーポケット×1

素材

レザー

カラー

ブラック×レッド

【金具の色】

ライトゴールド

商品番号

F31535 IMNOV

付属品

レシート、ケアカード、保存袋

◆COACH海外アウトレットでの購入品。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

