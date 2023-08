n.hoolywood✖️porter エヌハリウッド✖️ポーター吉田カバン タグ付き新品未使用品。このベルトは、発売当時から継続的な人気を誇り、毎シーズンアップデートを加えてリリースしております。耐久性に優れた素材を使用し、剣先には吉田カバンが独自で研究・復刻した軍用の金具を採用。アジャストしやすいように、Wカンはあえて大きさの違うものを選択。先端にはオリジナルスペックとPORTERのロゴを配置。信頼の逸品を、是非ご堪能ください。コットン100モデルの新品は今後出てこないかと思います。

QUALITY : COTTON 100%

MADE IN JAPAN

SIZE ONE

FULL LENGTH 130.0cm

WIDTH 2.5cm

商品の情報 ブランド エヌハリウッド 商品の状態 新品、未使用

