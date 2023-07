魅了 Nike 新品 Killshot2 26.5cm グリーン キルショット2 スニーカー

新品未使用になります。

ナイキ モア アップテンポ 96 NIKE AIR MORE UPTEMPO '

即購入OKです。

Nike Killshot2 Leather J Crew

ナイキ キルショット2

カラー:グリーン 緑

サイズ:26.5

専用箱付き。簡易梱包でお送りいたしますので、ご了承下さい。よろしくお願い致します。

人気ショップスタッフの木下誉さんが着用しているモデルです。探されていた方是非。

#NIKE

#NikeKillshot2LeatherJCrew

#ナイキ

#キルショット

#キルショット2

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

