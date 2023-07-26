2022年春の bowman 1st devin PSA9 WBC williams その他

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リリーフなのにMLBで新人王を獲った魔球のような球を投げる現役有数の名リリーフです。カードの状態は画像にてご確認ください。もし気になる部分がありましたら、写真を追加いたしますので、質問欄からお願いいたします。アメリカ代表デビンウィリアムズtoppspaninibbmMLBautobowmanrcPSABGSepochエポック直筆サインカードイチロー大谷翔平松井秀喜tatiswitt jrtorkelsonbellingerwander francojulio rodriguezrutschmanharperacunaGuerrero jrohtaniICHIRO