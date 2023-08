【国内正規総代理店アイテム】 ASTRO ユンサナ トレカ セット アイドル

ASTRO ユンサナ トレカ セット85枚セット

ペン卒のため出品致します。

素人保管のため、神経質な方はお控えください。

海外製品のため初期難あります。

(詳細はコメントでお尋ねください。)

コンプ済

・spring up

・winter dream

・dream part01 windver.

・all light

・bule flame

・gateway

・all yours

・switch on

複数枚あるトレカもあります。

・アルバムトレカ

・店舗特典トレカ

・シーグリトレカ 等

計85枚

まとめ売り優先

ASTRO アストロ トレカ 特典 セット

MJ

ジンジン

チャウヌ

ムンビン

ラキ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

