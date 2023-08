■2303.O1.31■【極美品!】6.8万 セオリー/THEORY ◎夏「光沢メランジ調の生地◎!」コットンジャージー セットアップ スーツ メンズ 38 M程

大人気Theoryの薄手のジャージ素材のセットアップをご紹介させていただきます。夏向け。とても動きやすく、シワになりにくいタイプのセットアップ。パンツにはプリーツも入っているのできれい目に着ていただきお仕事でも使用しやすいので、ビジネス・カジュアル使いできる万能セットアップです。

■基本デティール

【ジャケット】

・2B

・背抜き

・センターベント

・本切羽

【パンツ】

・ノータック

・センタープリーツ

・シングル

____________________________________

■サイズ (cm)

【ジャケット】

表記サイズ/肩幅/身幅/袖丈/着丈

↓↓

38/43/50/62/72

【パンツ】

表記サイズ/ウエスト/股上/股下/裾幅/ウエスト出し/裾出し

↓↓

32/80/30/70/18/5/5

【極美品!】6.8万 セオリー/THEORY ◎夏 セットアップ スーツ



____________________________________

■素材

表地・・綿 54%ポリエステル 46%

裏地・・キュプラ

____________________________________

■色

ライトグレー

____________________________________

■状態

S 美品。着用感がさほどなくとても良い状態です。

■状態ランク

N 新品~未使用品

S 美品 着用感がさほど無くとても良い状態です。

A 汚れ、ダメージが少なく良い状態です。

B 汚れダメージは有るもののあまり目立たず着用に問題は無くまだまだ使用できます。

C 汚れ、ダメージが多く目立つダメージあるが使用には問題はない状態です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリー 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリー 商品の状態 未使用に近い

