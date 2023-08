【ブランド】FAITH CONNEXION / フェイスコネクション

【アイテム】Dstr Boy Denim

【カラー】インディゴ

【サイズ】28

ウエスト 40.5cm 前股上 27cm 後股上 34cm 股下 87cm ワタリ29cm 裾幅 20cm

【状態】新品未使用

【定価】160,000円前後

フェイスコネクションのデストロイ加工デニム、28インチです。

全体に激しくダメージ加工とユーズド加工が施され、部分的には裏から当て布をたたきリペア加工も施された手の込んだ仕上がりです。

タグ付き新品未使用品です。

気になることがあれば、ご遠慮なくコメントをお願い致します。

※2日以内にお支払い可能な方のみご購入お願いします。

demna

デムナ

Balenciaga

バレンシアガ

Vetements

ヴェトモン

amiri

アミリ

celine

セリーヌ

dior homme

ディオールオム

ナンバーナイン

アンダーカバー

カードコバーン

ワイドパンツ

ワイドデニム

バギーデニム

バギーパンツ

スケーターデニム

スケーターパンツ

スーパーワイド

ダメージデニム

デストロイデニム

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

