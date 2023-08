愛用 激レア　ナイキ　6パネル　キャップ　帽子　古着　ゴツナイキ　カマボコ　ロゴ キャップ

※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。

素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。

サイズ フリー 調節可

周囲約58

高さ約14

ツバの長さ約7

カラー ネイビー レッド

10年程前のレアなキャップです。

ビンテージ品にご理解ある方のみ購入お願いします。

その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。

1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。

値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

