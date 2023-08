ご覧頂き、ありがとうございます。

テーラーメイドM2 3U 4U 5U ユーティリティ



3W・5Wセット販売品です。

バラ売りは予定しておりません。ご了承下さい。

シャフトは三菱ケミカル製。

ディアマナPD60S。

写真をご確認頂き、購入のご検討を

お願い致します。

各クラブの状況

3Wデータ②③④⑤

5Wデータ⑥⑦⑧⑨

写真を参照ください。

3WはVictoriaゴルフ楽天市場店

5Wはゴルフ5で購入しました。

共に日本正規品。

5Wのみガラスコーティング実施。

【クラブ詳細データ】

ボディ

SUS630ステンレス・ステンレスウエイト。

フェース

HT1770Mマレージング鋼。

グリップ

ブリヂストンゴルフ オリジナルライト。

ラバーグリップ ブラック・グレー。

(バックライン無し/口径Φ60/重さ45.5g)

番手 3W 5W

ロフト 15 18

フレックス S S

ライ角 57 57.5

ヘッド体積 169 147

長さ 43 42.5

総重量 318 322

シャフト重量 64.5 64.5

バランス D2 D2

トルク 3.3 3.3

キックポイント 中元調子 中元調子

#ブリジストン

#ブリヂストン

#brigestone

#ゴルフ

#golf

#フェアウェイウッド

#3W

#5W

#スプーン

#クリーク

#New

#SP

#COR

#高初速

#低スピン

#直進性

#三菱ケミカル

#ディアマナ

#Diamana

#PD

#pd

#FAIRWAYWOOD

#日本正規品

商品の情報 ブランド ブリヂストン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き、ありがとうございます。ブリヂストン フェアウェイウッド(右手用)3W・5Wセット販売品です。バラ売りは予定しておりません。ご了承下さい。シャフトは三菱ケミカル製。ディアマナPD60S。写真をご確認頂き、購入のご検討をお願い致します。各クラブの状況3Wデータ②③④⑤5Wデータ⑥⑦⑧⑨写真を参照ください。3WはVictoriaゴルフ楽天市場店5Wはゴルフ5で購入しました。共に日本正規品。 5Wのみガラスコーティング実施。【クラブ詳細データ】ボディSUS630ステンレス・ステンレスウエイト。フェースHT1770Mマレージング鋼。グリップブリヂストンゴルフ オリジナルライト。ラバーグリップ ブラック・グレー。(バックライン無し/口径Φ60/重さ45.5g)番手 3W 5Wロフト 15 18フレックス S Sライ角 57 57.5ヘッド体積 169 147長さ 43 42.5総重量 318 322シャフト重量 64.5 64.5バランス D2 D2トルク 3.3 3.3キックポイント 中元調子 中元調子#ブリジストン#ブリヂストン#brigestone#ゴルフ#golf#フェアウェイウッド#3W#5W#スプーン#クリーク#New#SP#COR#高初速#低スピン#直進性#三菱ケミカル#ディアマナ#Diamana#PD#pd#FAIRWAYWOOD#日本正規品

