ハイドロゲン/コラボ/帽子/CHUPA CHUPS/キャップ/限定/フルブラック/美品/ユニセックス/USED/スナップバック【230614/SS巽】

HYDROGENとペルフェティ・ファン・メレ社のコラボレーション商品。

Twnty Two x UP Nyc x FAT JOE スナップバックキャップ

誰もが知っている有名なチュッパチャップスのロゴを、同色の刺繍で描いたシックなデザインが特徴のキャップ。

商品の情報 ブランド ハイドロゲン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

