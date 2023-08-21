高評価なギフト Cartier 最終値下げ カルティエ 婚約指輪 結婚指輪 バレリーナリング リング

Cartier カルティエ バレリーナ ウェデングリング

K18✨ダイヤ1.00ct✨パヴェリング✨細身さまは薬指★指ぽちゃさまはピンキー



定価2.6万 BEATRIZ PALACIOS アメジスト リング 8号

最終値下げ

agete K10ルビーチェーンリング ショッパー付き

狙っている方はお見逃しなく♪♪♪

シャネル ロゴ 指輪 リング SV 925 シルバー アクセサリー 小物



グッチ リング GUCCI 指輪 スタッズ

素材…ダイヤモンド、プラチナ

カルティエ Cartier ラブリング ワンポイントダイヤ 指輪 7号

定価…720500円

K10MPG ミストピンク グレーダイヤモンド リング

サイズ…9号

NOJESS ノジェス K10 リング 指輪 ルビー 4.5号



samulo 古代水晶 ring

数回付けましたが使用する機会がなかった為出品します。

トムウッド リング 52 ユニセックス

保障証、箱付きです。

天然パライバトルマリン ダイヤ リング 2.88ct k18 ¥

袋が必要の場合はプラス1000円になります。

美品★ティファニー Tワイヤー ダイヤ リング



PT900 天然オレンジサファイア＆天然ダイヤモンドリング 12号 鑑別書

すり替え防止のため返品は不可です。

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 未使用に近い

Cartier カルティエ バレリーナ ウェデングリング最終値下げ狙っている方はお見逃しなく♪♪♪素材…ダイヤモンド、プラチナ定価…720500円サイズ…9号数回付けましたが使用する機会がなかった為出品します。保障証、箱付きです。袋が必要の場合はプラス1000円になります。すり替え防止のため返品は不可です。

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 未使用に近い

e.m. ハート 華奢リング ダイヤ ルビー【Tiffany】Tワイヤー リング 750 ローズゴールド 7号k18 ダイヤモンド リング 指輪値引不可！希少・ヴィンテージ！k24 純金甲丸 リング 10.47g M924