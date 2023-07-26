超ポイントアップ祭 美品　Gucci オフホワイト　ハンドバック　肩掛けバッグ ハンドバッグ

公式GUCCIのショップ購入したので正規品となります。約20万円で購入しました。

MCM エムシーエム ハンドバック ミニボストンバッグ ヴィセトス

最後につけている書面が証明書となります。無線自動識別タグが埋め込まれているとのことで、正規品がどうかの確認は書類とハンドバックを持って行っていただければ確認ができるとのことです。

Paul Smith ポールスミス ハンドバッグ トート オールレザー ブラック



【大特価】アンテプリマ ハンドバッグ ストローバッグ リボン ラインストーン

長財布や小さなペットボトルが入るサイズです。見た目より容量があり、形が綺麗なのですごく使いやすいです。肩掛けでも使えるので便利です。

DIANA ダイアナ レオパード ハンドバッグ



PaulSmith ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way スワールインセット

表面のレザーに汚れはなく、ハンドルも綺麗です。表面に関してはほぼ購入時の状態です。必ず、下記注意点をご覧ください。

ルイヴィトン ハンドバッグ シェルトン



GUCCI ハンドバッグ ショルダーバッグ バンブー



ヴィトンヴェルニハンドバック赤

※靴専科のレザーバッグ用のクリーニング済み(色塗りなどはしておりません。クリーニングのみ)です。

【グッチ☆GUCCI】 ハンドバッグ GGキャンバス シェリー オールドグッチ



LOUIS VUITTON ★ ルイヴィトン ダミエ スピーディ30 （美品）

※注意点

【最終値下げ！新品未使用】マイケルコース バック 豪華2点セット！

購入当時からハンドル部分に、小さいハゲがございました。個人的に革の職人さんにも聞きましたが、稀に製作の工程で接着剤がついたりすることがあるそうです。(5枚目の写真)

【トゥモローランド別注】VASIC APERO MINI



グッチ ハンドバッグ バンブー GGキャンバス レザー 肩掛け可 茶 黒

内側のキャンバス生地に使用感がございます。(8枚目写真)

パイソン マエストラS ゴールド バッグ



伊と忠 礼装用バッグ



FURLA フルラ PIPER パイパー M

細かいサイズ等ご質問いただければお答え致します。

【極美品✨】 ロエベ ハンドバッグ ミニボストンバッグ アナグラム ロゴ型押し



週末セールMal. 本革30センチバッグオレンジ レレレ バッグ



ジャンニヴェルサーチ バニティ ハンドバッグ サンバースト ボックス チャーム

カラー···ホワイト

【美品】2way クロコダイル ベルトライン 鍵 南京錠 トートバッグ 肩掛け

柄・デザイン···無地

バレンティノ バレンチノ スタッズ ショルダーバッグ

素材···本革

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

公式GUCCIのショップ購入したので正規品となります。約20万円で購入しました。最後につけている書面が証明書となります。無線自動識別タグが埋め込まれているとのことで、正規品がどうかの確認は書類とハンドバックを持って行っていただければ確認ができるとのことです。長財布や小さなペットボトルが入るサイズです。見た目より容量があり、形が綺麗なのですごく使いやすいです。肩掛けでも使えるので便利です。表面のレザーに汚れはなく、ハンドルも綺麗です。表面に関してはほぼ購入時の状態です。必ず、下記注意点をご覧ください。※靴専科のレザーバッグ用のクリーニング済み(色塗りなどはしておりません。クリーニングのみ)です。※注意点購入当時からハンドル部分に、小さいハゲがございました。個人的に革の職人さんにも聞きましたが、稀に製作の工程で接着剤がついたりすることがあるそうです。(5枚目の写真)内側のキャンバス生地に使用感がございます。(8枚目写真)細かいサイズ等ご質問いただければお答え致します。カラー···ホワイト柄・デザイン···無地素材···本革

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

最終値下げ中 BURBERRY バッグルイヴィトン M40143 モノグラム ティヴォリPM ハンドバッグ新品未使用 A.D.M.J ハローキティ コラボ クリスタル バッグCHRISTIAN VILLA 2way トートバッグ ハンドバッグ 本革 黒極 美品 プラダ ロゴ レザー 2way ショルダーバッグ トート ハンドバッグ未使用級品 JRA認定 パイソン革 ハンドバッグ ヘビ革 エキゾチック ブラウン良品✨グッチ アクセサリーポーチ GG柄 ロゴ刻印 キャンバス レザー ベージュMICHAEL KORS MARILYN サッチェル ミディアム【美品】vasic ヴァジック ボンド ハンドバッグ 巾着 グレージュ極美品【ハマノ】フォーマルバッグ 濱野 冠婚葬祭 ロゴ型押し ブラック レザー