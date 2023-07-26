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超ポイントアップ祭 美品　Gucci オフホワイト　ハンドバック　肩掛けバッグ ハンドバッグ

商品の説明

公式GUCCIのショップ購入したので正規品となります。約20万円で購入しました。
MCM エムシーエム ハンドバック ミニボストンバッグ ヴィセトス
最後につけている書面が証明書となります。無線自動識別タグが埋め込まれているとのことで、正規品がどうかの確認は書類とハンドバックを持って行っていただければ確認ができるとのことです。
Paul Smith　ポールスミス　ハンドバッグ　トート　オールレザー　ブラック

【大特価】アンテプリマ　ハンドバッグ　ストローバッグ　リボン　ラインストーン
長財布や小さなペットボトルが入るサイズです。見た目より容量があり、形が綺麗なのですごく使いやすいです。肩掛けでも使えるので便利です。
DIANA ダイアナ レオパード ハンドバッグ

PaulSmith ハンドバッグ　ショルダーバッグ 2way スワールインセット
表面のレザーに汚れはなく、ハンドルも綺麗です。表面に関してはほぼ購入時の状態です。必ず、下記注意点をご覧ください。
ルイヴィトン ハンドバッグ シェルトン

GUCCI ハンドバッグ ショルダーバッグ バンブー

ヴィトンヴェルニハンドバック赤
※靴専科のレザーバッグ用のクリーニング済み(色塗りなどはしておりません。クリーニングのみ)です。
【グッチ☆GUCCI】 ハンドバッグ GGキャンバス シェリー オールドグッチ

LOUIS VUITTON ★ ルイヴィトン ダミエ スピーディ30 （美品）
※注意点
【最終値下げ！新品未使用】マイケルコース　バック　豪華2点セット！
購入当時からハンドル部分に、小さいハゲがございました。個人的に革の職人さんにも聞きましたが、稀に製作の工程で接着剤がついたりすることがあるそうです。(5枚目の写真)
【トゥモローランド別注】VASIC APERO MINI

グッチ ハンドバッグ バンブー GGキャンバス レザー 肩掛け可 茶 黒
内側のキャンバス生地に使用感がございます。(8枚目写真)
パイソン　マエストラS 　ゴールド　バッグ

伊と忠　礼装用バッグ

FURLA フルラ PIPER パイパー M
細かいサイズ等ご質問いただければお答え致します。
【極美品✨】　ロエベ　ハンドバッグ　ミニボストンバッグ　アナグラム　ロゴ型押し

週末セールMal. 本革30センチバッグオレンジ　レレレ　バッグ

ジャンニヴェルサーチ バニティ ハンドバッグ サンバースト ボックス チャーム
カラー···ホワイト
【美品】2way クロコダイル　ベルトライン　鍵　南京錠 トートバッグ　肩掛け
柄・デザイン···無地
バレンティノ　バレンチノ　スタッズ　ショルダーバッグ
素材···本革

最終値下げ中　BURBERRY　バッグ

商品の情報

ブランドグッチ
商品の状態目立った傷や汚れなし

ルイヴィトン　M40143 モノグラム ティヴォリPM　ハンドバッグ

新品未使用　A.D.M.J ハローキティ　コラボ　クリスタル　バッグ

CHRISTIAN VILLA 2way トートバッグ ハンドバッグ 本革 黒

極 美品 プラダ ロゴ レザー 2way ショルダーバッグ トート ハンドバッグ

未使用級品　JRA認定　パイソン革　ハンドバッグ　ヘビ革　エキゾチック　ブラウン

良品✨グッチ アクセサリーポーチ GG柄 ロゴ刻印 キャンバス レザー ベージュ

MICHAEL KORS MARILYN サッチェル ミディアム

【美品】vasic ヴァジック ボンド ハンドバッグ 巾着 グレージュ

極美品【ハマノ】フォーマルバッグ　濱野　冠婚葬祭　ロゴ型押し　ブラック　レザー
公式GUCCIのショップ購入したので正規品となります。約20万円で購入しました。最後につけている書面が証明書となります。無線自動識別タグが埋め込まれているとのことで、正規品がどうかの確認は書類とハンドバックを持って行っていただければ確認ができるとのことです。長財布や小さなペットボトルが入るサイズです。見た目より容量があり、形が綺麗なのですごく使いやすいです。肩掛けでも使えるので便利です。表面のレザーに汚れはなく、ハンドルも綺麗です。表面に関してはほぼ購入時の状態です。必ず、下記注意点をご覧ください。※靴専科のレザーバッグ用のクリーニング済み(色塗りなどはしておりません。クリーニングのみ)です。※注意点購入当時からハンドル部分に、小さいハゲがございました。個人的に革の職人さんにも聞きましたが、稀に製作の工程で接着剤がついたりすることがあるそうです。(5枚目の写真)内側のキャンバス生地に使用感がございます。(8枚目写真)細かいサイズ等ご質問いただければお答え致します。カラー···ホワイト柄・デザイン···無地素材···本革

商品の情報

ブランドグッチ
商品の状態目立った傷や汚れなし

超ポイントアップ祭 美品　Gucci オフホワイト　ハンドバック　肩掛けバッグ ハンドバッグ

2分钟前

超ポイントアップ祭 美品　Gucci オフホワイト　ハンドバック　肩掛けバッグ ハンドバッグ

¥83,900 ¥44,467

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83d8e9

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グッチ ビジネスバッグの値段と価格推移は？｜129件の売買情報を集計

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