お礼や感謝伝えるプチギフト TOWNCRAFT　タウンクラフト　半袖Tシャツ　ヘンリーネック　70s　赤　L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【ブランド】

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タウンクラフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ブランド】towncraftタウンクラフト【年代】60s(60年代)70s(70年代)【種類】ヘンリーネック半袖Tシャツカットソーハーフボタンシングルステッチサーマル【状態】★★★☆☆特になし。★★★★★:デッドストック★★★★☆:ほぼデッドストック★★★☆☆:傷・汚れなし、多少の使用感★★☆☆☆:傷・汚れ・使用感有★☆☆☆☆:かなりの傷・汚れ・使用感有【サイズ】Lサイズ【平置き実寸】着丈:67cm身幅:46cm(収縮性あり)肩幅:46cm袖丈:23cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【色】赤色(レッド:red)【生地】【分類】#moon_shortsleeveTshirt#moon_70s【検索用】古着 used アメリカ アメカジ アメトラ ストリート グランジ USA製 USA ビッグシルエット オーバーサイズ ビッグサイズ 大きめ ダボダボ だぼだぼ Y2K y2k トレンド ヴィンテージ vintage vintages スウェット ゆるだぼ 韓国 レトロ 古着女子 古着男子 レア 珍しい 貴重 在原みゆ紀 小松菜奈 菅田将暉 あいみょん あのちゃんハーフボタン Tシャツ ストライプ コーデュロイ ボーダー ペンドルトン アンビル ヘインズ リーバイス ジェーシーペニー Lee リー towncraft タウンクラフト

