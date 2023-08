春先取りの SERAPIAN MIRANO　ボルドー　革製品　ビジネスバッグ ビジネスバッグ

※乳児の育児中のため、コメントのお返事や発送、評価にお時間をいただくことがございます。

【商品説明】

百貨店などで販売されている人気ブランド「セラピアン」の男性向け鞄です。

収納ポケット・ショルダーつきでビジネスの場面で大変役立つ革製のバッグです。

印象的な赤い取っ手が、大人の雰囲気を演出いたします。

他のビジネスマンとは一味違うコーディネートがお好きな方に是非おすすめです。

書類収納に適した仕切りポケットもついていますので、お荷物の整理もしやすくとても利便性が高いです。

手持ちでも肩掛けでも使えますのでシーンを選びません。

キャリーバッグなどお荷物が多い日に、お財布・スマートフォンなどを入れる手持ち鞄にも使えます。

【使用状況】

※数回使用しましたので、小傷あります。

画像5~6枚目をご確認ください。※

水濡れ防止のビニール袋に入れて発送いたします。

【備考】

・お値下げ交渉、発送方法の変更には原則として対応いたしかねます。

・落札の際のコメントは不要です。

・喫煙者およびペットは自宅におりません。

カラー...レッド

SERAPIAN MIRANO ボルドー 革製品 ビジネスバッグ

バッグサイズ...A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド セラピアン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド セラピアン 商品の状態 やや傷や汚れあり

