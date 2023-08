安い ポケモンカードLEGEND 頂上大激突　1st EDITION 未開封 ポケモンカードゲーム

ポケモンカードレジェンド時代の

頂上大激突の未開封パックでございます。

初版マークの証である1EDの為貴重な商品かと思います。

コレクション等や寝かせ目的でもオススメの商品です。

⭐️パックスリーブに入れて

フルプロテクトスリーブに入れて配送致します。

♦️私の他のポケモン関連の出品を見たい方は

#ポケモン関連の出品 で検索して下さい。

他にも 鬼滅の刃 ワンピース ハンターハンター 銀魂 ハイキュー

ヒロアカ BLEACH ジョジョ 呪術廻戦などのジャンプ作品のグッズ ジャンプショップ限定 365日ステッカー 遊戯王 ポケモンカード ロフトグッズ などを出品しています。是非ご覧下さい。

シリーズ···LEGEND 頂上大激突

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

